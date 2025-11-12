Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка. Об этом пишет РИА Новости.

«Не может не вызывать удовлетворения, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана особенно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что русский язык является одним из официальных в Казахстане. При этом руководство республики поддерживает его использование в различных сферах жизни, добавил глава государства.

11 ноября «Российская газета» опубликовала статью казахстанского лидера под названием «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов». В ней Токаев отметил, что русский язык в его стране пользуется особым признанием и поддержкой. По его словам, русский язык занимает важное место в социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни Казахстана.

Также глава государства обратил внимание, что выступил с инициативой создания Международной организации по русскому языку. Ее цель будет заключаться в укреплении культурных связей и сохранении языкового богатства региона.

Ранее Токаев призвал передать молодежи ценность сотрудничества Казахстана и РФ.