Путин и Токаев вместе посетят Большой театр в Москве

Путин рассказал, что вместе с Токаевым посетит гала-концерт в Большом театре

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе посетят Большой театр. Об этом рассказал сам российский лидер, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в эти дни в Москве проходят Дни культуры Казахстана.

«Вечером [12 ноября] мы вместе с президентом Казахстана посетим гала-концерт казахстанских мастеров искусств на исторической сцене Большого театра», — сказал Путин.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом. В тот же день казахстанский и российский лидеры провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. В ходе беседы Токаев заявил об отсутствии таких сфер, в которых Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

На следующий день главы государств провели официальные переговоры. На встрече Путин назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами, друзьями и союзниками. По его словам, у Москвы и Астаны все получается в вопросе развития двусторонних отношений. Также российский лидер поблагодарил казахстанского коллегу за поддержку использования русского языка.

Ранее Путин ответил на приглашение Токаева посетить Казахстан.