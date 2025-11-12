На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Финляндии намекнул о непубличных контактах Европы с Россией

Президент Финляндии Стубб: Европа рано или поздно восстановит диалог с Россией
true
true
true
close
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Диалог Европы с Россией обязательно будет восстановлен, однако сейчас не обо всех контактах и каналах связи стоит говорить на официальном уровне. Об этом, передает телекомпания Yle, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос (отношений с Россией – «Газета.Ru») с европейскими коллегами… В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — отметил он.

Стубб считает, что любые контакты с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров – обсуждаться совместно, передает Yle.

3 ноября Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема позднее выразил мнение, что заявление президента Финляндии о необходимости переговоров между российским и американским лидерами может свидетельствовать о смене позиции финского лидера по решению на Украине.

Ранее в США заявили, что ждут помощи в решении конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
