На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии пояснили слова Стубба о встрече Путина и Трампа

Политик Мема удивился предложению Стубба провести встречу Путина и Трампа на G20
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Заявление президента Финляндии о необходимости переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может говорить о смене позиции финского лидера по решению на Украине. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Можно задаться вопросом, что же изменилось с тех пор, как он (Стубб – «Газета.Ru») сказал, что Россия понимает только силу», — написал политик.

Мема предположил, что к осознанию необходимости переговоров между президентами России и США по Украине Стубба привел факт разрушения финской экономики из-за санкций.

Как добавил политик, Стуббу сложно верить, поскольку он строил свою президентскую кампанию только на заявлениях против РФ.

3 ноября Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября.

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами