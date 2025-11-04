В США заявили, что ждут помощи в решении конфликта на Украине

Постпред США Уолтц: мировое сообщество должно помочь в решении на Украине

Соединенным Штатам нужна помощь мирового сообщества в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью порталу Breitbart заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

«Мы еще не вполне там (не в конце пути по решению на Украине – «Газета.Ru»), и остальной мир должен нам помочь», — подчеркнул он.

По мнению Уолтца, только президент США Дональд Трамп мог заставить Россию и Украину начать «хотя бы разговаривать».

На этом фоне президент Финляндии Александр Стубб предложил провести саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября.

При этом Турция не получала сигналов о возобновлении стамбульских переговоров по Украине после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести.

Ранее Трамп сделал заявление об урегулировании украинского конфликта.