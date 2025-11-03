Президент Финляндии предложил провести встречу Путина и Трампа уже в ноябре

Yle: президент Финляндии Стубб предложил провести саммит РФ и США в конце ноября

Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября. Об этом сообщает агентство Yle.

Уточняется, что на открытии Национальных курсов по обороне финский лидер предложил провести новые переговоры Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября.

28 октября Стубб и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выпустили совместное заявление с общей позицией по урегулированию украинского конфликта.

21 октября Александр Стубб допустил последовательную отмену антироссийских санкций.

По его словам, двухступенчатый план действий должен начинаться с прекращения огня и мер по выстраиванию доверия. Все остальные вопросы, включая территориальные уступки и вывод войск, должны обсуждаться позже, считает политик.

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.