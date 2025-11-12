Токаев раскрыл, кто разрабатывает концепцию евразийской системы безопасности

Концепция евразийской системы безопасности разрабатывается целым рядом государств. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам подписания декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, масштаб всестороннего сотрудничества двух ведущих государств, так называемого постсоветского пространства, по сути стал важным элементом евразийской системы безопасности, концепция которой обсуждается и разрабатывается целым рядом заинтересованных государств», — сказал казахстанский лидер.

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день Токаев и Путин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой глава соседней республики обратил внимание, что между Москвой и Астаной нет серьезных проблем.

12 ноября президенты России и Казахстана проводят официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи главы государств подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном.

Ранее Путин заявил, что Россия рада визиту Токаева в Москву.