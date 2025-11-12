На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев заявил, что ценность сотрудничества Казахстана и России следует передать молодежи

Токаев: важность сотрудничества между Казахстаном и РФ надо передать молодежи
Казахстан и Россия должны передать молодежи всю важность сотрудничества между государствами Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, пишет ТАСС.

По словам главы Казахстана, это необходимо поскольку люди до 35 лет не застали единого государства.

«Наша задача состоит в том, чтобы передать эстафету, как я выразился, знаний друг о друге и понимания крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и РФ в новой исторической и геополитической реальности», — сказал Токаев.

По его словам, стороны давно работают в формате единства.

В ходе переговоров глава Республики заявил, что товарооборот между его страной и Россией в ближайшее время достигнет намеченной цели в $30 млрд.

Накануне казахстанский лидер отметил, что серьезных проблем между Москвой и Астаной нет.

Ранее Путин заявил, что Россия рада визиту Токаева в Москву.

