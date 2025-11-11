Токаев заявил о признании и поддержке русского языка в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык в республике пользуется особым признанием и поддержкой. Об этом он сообщил в статье под названием «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», опубликованной в «Российской газете».

Глава государства отметил, что языковое многообразие является уникальным преимуществом Казахстана, где мирно сосуществуют десятки культур, обогащая друг друга. По его словам, русский язык занимает важное место в социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни страны.

Токаев напомнил, что выступил с инициативой создания Международной организации по русскому языку, которая, по его мнению, должна способствовать укреплению культурных связей и сохранению языкового богатства региона.

Президент также подчеркнул, что молодежь Казахстана должна владеть несколькими языками — казахским, русским, а также английским, китайским и другими, поскольку это является необходимым условием успеха в современном мире.

В завершение Токаев отметил, что отношения между Астаной и Москвой продолжают играть ключевую роль в формировании фундаментальных процессов на всем евразийском пространстве.

Ранее президент Казахстана заявил, что в ходе визита в Москву 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.