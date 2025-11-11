На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Токаев заявил о признании и поддержке русского языка в Казахстане

Токаев заявил, что в Казахстане по-прежнему поддерживают русский язык
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык в республике пользуется особым признанием и поддержкой. Об этом он сообщил в статье под названием «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», опубликованной в «Российской газете».

Глава государства отметил, что языковое многообразие является уникальным преимуществом Казахстана, где мирно сосуществуют десятки культур, обогащая друг друга. По его словам, русский язык занимает важное место в социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни страны.

Токаев напомнил, что выступил с инициативой создания Международной организации по русскому языку, которая, по его мнению, должна способствовать укреплению культурных связей и сохранению языкового богатства региона.

Президент также подчеркнул, что молодежь Казахстана должна владеть несколькими языками — казахским, русским, а также английским, китайским и другими, поскольку это является необходимым условием успеха в современном мире.

В завершение Токаев отметил, что отношения между Астаной и Москвой продолжают играть ключевую роль в формировании фундаментальных процессов на всем евразийском пространстве.

Ранее президент Казахстана заявил, что в ходе визита в Москву 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами