Мишустин анонсировал закон, защищающий пользователей маркетплейсов

Мишустин: закон о защите на маркетплейсах вступит в силу с октября 2026 года

Закон, защищающий пользователей маркетплейсов, вступит в силу в октябре 2026 года. Об этом на пленарной сессии форума информационных технологий «Цифровые решения» сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, закон был составлен по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на защиту интересов людей, которые используют маркетплейсы, а также бизнесменов, продающих свои товары на площадках.

Мишустин подчеркнул, что развитие маркетплейсов вносит существенный вклад в рост рынка электронной торговли. По его словам, объемы отрасли за первое полугодие текущего года превысили 5 трлн рублей.

До этого министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе правительственного часа заявил, что Минпромторг России предложил распространить требования законопроекта о долгосрочных контрактах на различных онлайн игроков, включая маркетплейсы.

В ходе этого же заседания вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что России на внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры.

