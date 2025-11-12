Минпромторг предложил распространить долгосрочные контракты на маркетплейсы

Минпромторг России предложил распространить требования законопроекта о долгосрочных контрактах на различных онлайн игроков, включая маркетплейсы. Об этом в ходе правительственного часа заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает канал «Дума.ТВ».

«В дальнейшем мы предлагаем в законопроекте о долгосрочных контрактах распространить его требования и на онлайн игроков, в том числе маркетплейсы», — заявил он.

Алиханов призвал коллег поддержать эту инициативу.

До этого глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут рассказала, что поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в РФ. По ее мнению, расширение практики долгосрочных контрактов между производителями продуктов и торговыми сетями является одной из главных задач.

10 ноября два крупнейших маркетплейса синхронно ужесточили условия для продавцов: с 10 ноября 2025 года «Яндекс Маркет» пересмотрел сетку ставок по категориям, а Ozon на 5% повысил плату за продажу относительно тарифов, действовавших с 27 октября.

Ранее в России предложили запретить дарксторы в многоквартирных домах.