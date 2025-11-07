В России предложили запретить дарксторы в многоквартирных домах

В России необходимо полностью запретить размещение складов для сборки заказов при онлайн-торговле, так называемых дарксторов, в многоквартирных домах. Такие изменения в закон предложил внести сенатор Олег Голов, сообщает РИА Новости.

Письма с соответствующей инициативой парламентарий направил министру юстиции России Константину Чуйченко и главе Минпромторга Антону Алиханову. При этом в документе отмечается, что это не касается пунктов выдачи заказов с маркетплейсов.

Сенатор пояснил, что жителей домов с дарксторами беспокоит шум от разгрузочных операций по ночам, блокирование придомовой территории и проблемы с проездом экстренных служб, что создает существенные неудобства для жителей. Также он отметил повышенную санитарную и пожарную нагрузку, интенсивный транспортный поток и дискомфорт от превращения жилого дома в логистический узел.

Даркстор — специальный склад, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. Обычно это продукты питания, бытовая химия и популярные недорогие товары, нужные в быту. Дарксторы недоступны для посещения покупателей.

