Патрушев оценил необходимость стабилизации цен на продукты в России

России на внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев, передает канал «Дума ТВ».

«На внутреннем рынке для повышения доступности продовольствия и сдерживания цен периодически нужны стабилизационные меры. В первую очередь - льготный импорт», — заявил он.

По словам Патрушева, это абсолютно адекватный рыночный инструмент.

До этого глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут рассказала, что поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в РФ. По ее словам, введение подобной практики является одной из важнейших задач Минсельхоза.

9 ноября доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко предупредила, что цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут увеличиться на 5-7%. По ее словам, роста цен следует ожидать уже к этому Новому году.

Ранее Минпромторг предложил распространить долгосрочные контракты на маркетплейсы.