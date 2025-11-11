Руководство Европейского союза (ЕС) упорно пытается убедить общество, что милитаризация необходима, чтобы не дать России захватить Западную Европу. Однако, в данном случае, напрашивается непопулярный вопрос. Его Брюсселю задал немецкий политик, писатель и журналист Ральф Нимайер, слова которого цитирует Tsargrad.tv.

«Я спрашиваю: что русские от нас хотят? Ресурсов у нас нет, мосты разваливаются, от инфраструктуры осталось одно название, потому что инвестиций в нее нет. Что они хотят от нас? Никто не может ответить на этот вопрос. Им не нужна дополнительная территория. Россия — самая большая страна на планете, и она не очень густо населена», — сказал Нимайер.

Так что это просто бессмысленно, заключил он.

Как сообщает Politico, Германия намерена потратить €377 млрд на закупку техники для наземных, воздушных, морских и космических войск, а также подразделений кибербезопасности в 2026 году.

По данным издания, Берлин запустит около 320 проектов по разработке нового оружия и военного снаряжения. Подрядчики уже назначены для 178 из них. Приблизительно 160 фирм из списка — немецкие.

Ранее Лукашенко заявил, что в ЕС готовят общество к мысли о войне.