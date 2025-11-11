На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкий политик задал руководству ЕС неудобный вопрос о России

Немецкий политик Нимайер: Германия не нужна России
true
true
true
close
Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) упорно пытается убедить общество, что милитаризация необходима, чтобы не дать России захватить Западную Европу. Однако, в данном случае, напрашивается непопулярный вопрос. Его Брюсселю задал немецкий политик, писатель и журналист Ральф Нимайер, слова которого цитирует Tsargrad.tv.

«Я спрашиваю: что русские от нас хотят? Ресурсов у нас нет, мосты разваливаются, от инфраструктуры осталось одно название, потому что инвестиций в нее нет. Что они хотят от нас? Никто не может ответить на этот вопрос. Им не нужна дополнительная территория. Россия — самая большая страна на планете, и она не очень густо населена», — сказал Нимайер.

Так что это просто бессмысленно, заключил он.

Как сообщает Politico, Германия намерена потратить €377 млрд на закупку техники для наземных, воздушных, морских и космических войск, а также подразделений кибербезопасности в 2026 году.

По данным издания, Берлин запустит около 320 проектов по разработке нового оружия и военного снаряжения. Подрядчики уже назначены для 178 из них. Приблизительно 160 фирм из списка — немецкие.

Ранее Лукашенко заявил, что в ЕС готовят общество к мысли о войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами