В Госдуме оценили слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал на опасность милитаризации Европы. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал слова президента Сербии о подготовке стран континента к войне с Россией.

«Естественно, идет милитаризация экономик нескольких стран. Когда идет милитаризация, всегда возникает опасность. Политически им нужен враг. Врага они давно определили. А дальше мы же понимаем, что любой конфликт, как Первая мировая война и Вторая мировая война, возникает не на пустом месте — были какие-то провокации», — сказал Чепа.

В качестве примера он привел попытку ГУР Украины угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал» и отправить истребитель на территорию Румынии, входящей в НАТО. Такое развитие событий – уже предпосылка для конфликта, подчеркнул парламентарий.

Любой подобный инцидент может привести к неконтролируемым последствиям, констатировал Чепа.

Накануне Александар Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. По словам президента, первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны.

Ранее президент Чехии призвал отвечать России «силой» на нарушение воздушного пространства НАТО.