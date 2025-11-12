На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

Депутат Чепа указал на опасность милитаризации Европы
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал на опасность милитаризации Европы. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал слова президента Сербии о подготовке стран континента к войне с Россией.

«Естественно, идет милитаризация экономик нескольких стран. Когда идет милитаризация, всегда возникает опасность. Политически им нужен враг. Врага они давно определили. А дальше мы же понимаем, что любой конфликт, как Первая мировая война и Вторая мировая война, возникает не на пустом месте — были какие-то провокации», — сказал Чепа.

В качестве примера он привел попытку ГУР Украины угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал» и отправить истребитель на территорию Румынии, входящей в НАТО. Такое развитие событий – уже предпосылка для конфликта, подчеркнул парламентарий.

Любой подобный инцидент может привести к неконтролируемым последствиям, констатировал Чепа.

Накануне Александар Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. По словам президента, первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны.

Ранее президент Чехии призвал отвечать России «силой» на нарушение воздушного пространства НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами