В США считают, что Европа движется к войне

WSJ: Европа сейчас находится где-то между войной и миром
Global Look Press

Европа находится между «войной и миром» из-за беспилотников над территорией стран блока. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Европа сейчас находится где-то между войной и миром. В последние недели заголовки газет пополнились сообщениями о таинственных появлениях дронов над аэропортами и остановке рейсов. И это лишь вершина айсберга», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WSJ, европейские лидер подозревают, что за «целой серией» разрушительных атак якобы «стоит Россия».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что полеты дронов в небе над европейскими странами могут быть провокацией.

Политик обратил внимание, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) появляются повсюду: около военных баз и аэропортов, в городах и полях. И до сих пор неизвестно, кому они принадлежат.

Всего он представил пять версий. По одной из них, запуски дронов — это провокация Киева, который стремится получить больше оружия от европейских союзников и спровоцировать войну.

Ранее Польша заявила о готовности сбивать нарушившие границу военные самолеты.

