Путин охарактеризовал отношения России и Казахстана

Россия и Казахстан являются ближайшими партнерами, союзниками и друзьями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, этот факт подтверждается конкретными делами Москвы и Астаны.

«У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно», — добавил он.

11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день он встретился с российским коллегой. В ходе беседы казахстанский лидер отметил, что серьезных проблем между Москвой и Астаной нет. Как он сказал, не существует ни одной сферы, в которой две страны не соприкасаются и не работают вместе.

Пресс-секретарь главы соседней республики Руслан Желдибай рассказал, что неформальная беседа Токаева и Путина в Кремле продолжалась более 2,5 часа.

12 ноября президенты РФ и Казахстана проводят официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Токаев сообщил о важности отношений Казахстана и России для всей Евразии.