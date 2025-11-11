В Кремле рассказали об отношениях России и Казахстана

Казахстан — партнер и союзник России, поэтому частое общение — неотъемлемая часть партнерства и сотрудничества. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, не обидятся ли представители других государств на то, что Россия регулярно поддерживает контакты с Республикой.

«Казахстан — наш партнер и союзник, поэтому частое общение — неотъемлемая часть партнерства и сотрудничества. Это нормально и нормально воспринимается нашими друзьями и коллегами», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментирует свою недавнюю встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, если посчитает нужным.

До этого президент Казахстана заявил, что в ходе визита в Москву 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.

В октябре Токаев предложил лидеру РФ Владимиру Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.

Ранее пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом.