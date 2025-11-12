На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В базу «Миротворца» включили участника схемы Миндича

Советника экс-министра энергетики Украины Миронюка внесли в базу «Миротворец»
Центр противодействия коррупции Украины

Очередной участник схемы Миндича попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На этот раз им стал экс-советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк. Об этом сообщает РИА Новости.

На странице с данными его называют «мародером, вором и членом организованной преступной группировки». Также в карточке Миронюка указано, что он занимался подрывом обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины и использовал свое положение для личного обогащения во время военного положения.

До этого в базу «Миротворца» были добавлены другие фигуранты дела о коррупции в энергетике. Так, 11 ноября после сообщений о проведении обысков у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко, на сайте были выложены его данные, а 10 ноября в базе «Миротворца» оказался бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. На странице с данными Миндича его называют членом ОПГ, вором и мародером.

Ранее в НАБУ узнали, что в деле «кошелька» Зеленского замешаны СБУ и прокуратура.

