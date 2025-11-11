Президент Казахстана назвал Россию государством-союзником

Президент Токаев: Россия и Казахстан веками жили бок о бок

Россия и Казахстан веками жили бок о бок, вместе создавая единое культурное пространство Евразии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье «Вечная дружба – путеводная звезда наших народов» накануне своего визита в Москву.

«Нас объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия, совместная работа по обеспечению благополучия братских народов», — отметил Токаев.

По его словам, с момента обретения независимости Казахстан придает особое значение развитию дружественных отношений с Россией.

«Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества — осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время», — добавил президент республики.

Он отметил, что отношения РФ и Казахстана строятся на глубоком доверии, равноправии и уважении.

«Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Президент России Владимир Путин пользуется в Казахстане неизменным уважением. Его имя на устах людей практически во всех странах мира», — сказал Токаев.

В своей статье Токаев также отметил, что предстоящие переговоры с Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения дальнейшего развития государственных отношении между странами.

«В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — заявил он.

По словам Токаева, особое место в сотрудничестве между странами занимает сфера энергетики.

«Совместными усилиями мы обеспечиваем бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии», — заявил президент Казахстана.

Он подчеркнул, что также 80-летие Великой Победы является одним из самых значимых исторических событий для народов России и Казахстана.