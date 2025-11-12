Орбан заявил об открытых связях Венгрии с Россией

Орбан: мы открыто и конструктивно взаимодействуем с Россией

Венгрия открыто и конструктивно взаимодействует с Россией, отстаивая при этом свой суверенитет и действия только в интересах Будапешта. Об этом в соцсети X заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Политические решения Венгрии принимаются исключительно в Будапеште, исходя из венгерских интересов. Наш суверенитет не подлежит обсуждению. Мы открыто и конструктивно взаимодействуем с Россией — всегда в интересах Венгрии, всегда во имя стабильности в Европе», — подчеркнул он.

11 ноября Орбан подтвердил, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште, однако это произойдет позже.

По его словам, переговоры зашли в тупик из-за «территориального вопроса». Он указал, что Россия не контролирует 22% территории ДНР, и в данный момент якобы не хочет идти на переговоры.

Ранее Лавров высказался о причинах отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште.