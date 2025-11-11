Лавров высказался о причинах отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

В публикации британской газеты The Financial Times (FT) о причинах отмены встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште есть много лжи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Здесь (в статье The Financial Times. — «Газета.Ru») много лжи, в том числе с точки зрения последовательности событий. Меморандум, о котором упоминают журналисты FT, — это non-paper так называемый, не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора», — сказал министр.

По его словам, этот документ преследовал цель напомнить США, о чем две стороны говорили в Анкоридже и «какие понимания, как нам, по крайней мере, казалось, американцы это не опровергают, были там достигнуты в ходе встречи президентов России и Соединенных Штатов».

31 октября The Financial Times со ссылкой на источники написала, что Трамп отменил запланированную в Будапеште встречу с Путиным после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями по Украине. По информации издания, меморандум был отправлен американской стороне спустя несколько дней после телефонного разговора двух лидеров, который состоялся 16 октября. В документе министерство иностранных дел РФ изложило требования по урегулированию украинского конфликта. Они включали территориальные уступки со стороны Киева, резкое сокращение численности ВСУ и гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО.

23 октября Трамп заявил, что отменил переговоры с Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. По его словам, речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

Ранее в США заявили, что послали «неверный сигнал» Путину.