Орбан высказался о саммите в Будапеште: «То, что задерживается, состоится»

Орбан заверил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште состоится, но чуть позже

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште, однако это произойдет позже. Его слова приводит местный телеканал ATV.

«То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а немного позже», – сказал Орбан.

По его словам, переговоры зашли в тупик из-за «территориального вопроса». Он указал, что Россия не контролирует 22% территории ДНР, и в данный момент якобы не хочет идти на переговоры.

Премьер Венгрии также указал, что видел проект Стамбульского соглашения от 2022 года, которое было близко к успеху, но в итоге «разгромлено англосаксами».

31 октября The Financial Times со ссылкой на источники написала, что Трамп отменил запланированную в Будапеште встречу с Путиным после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями по Украине. По информации издания, меморандум был отправлен американской стороне спустя несколько дней после телефонного разговора двух лидеров, который состоялся 16 октября. В документе министерство иностранных дел РФ изложило требования по урегулированию украинского конфликта. Они включали территориальные уступки со стороны Киева, резкое сокращение численности ВСУ и гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО.

23 октября Трамп заявил, что отменил переговоры с Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

