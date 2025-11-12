На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине боятся потерять поддержку Запада после скандала с соратником Зеленского

Депутат Рады Геращенко: скандал с Миндичем может стоить Киеву поддержки Запада
Reuters/Еврейская община города Днепр

Запад может прекратить поддержку Украины из-за начавшегося коррупционного скандала вокруг бизнесмена и соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

«Коррупционный скандал, накрывающий цунами Украину, может стоить воюющей стране поддержки западных партнеров», — подчеркнула она.

Украинская партия «Европейская солидарность», напомнила депутат Рады, требует от спикера парламента Руслана Стефанчука начать процедуру отставки кабинета министров Украины.

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича стали ответом антикоррупционных органов на политику украинского лидера, писала The New York Times. По мнению издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

На этом фоне в Верховной раде объявили о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее стало известно о тайном приказе Порошенко относительно России и Донбасса.

