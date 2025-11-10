В Верховной раде объявили о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Об этом говорится в заявлении партии «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко.

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», — говорится в заявлении.

Члены партии призвали своих коллег по парламенту подписаться под отставкой правительства «ради формирования правительства национального спасения».

До этого Порошенко заявил, что укрепление власти президента Украины Владимира Зеленского станет поводом отказа Европейского союза и США от поддержки Киева. Он напомнил о том, что при Зеленском на Украине критики его политического курса и антикоррупционные активисты подвергаются нападкам.

Кроме того, экс-президент заявил, что Украина может «победить» в конфликте с Россией без привлечения иностранных войск.

Ранее стало известно о тайном приказе Порошенко относительно России и Донбасса.