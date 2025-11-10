На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши не нашел «объективных причин» для поражения Украины

Премьер Польши Туск заявил об отсутствии объективных причин к поражению Украины
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии «объективных причин» для поражения Украины в конфликте с Россией. Его слова приводит Gazeta Wyborcza.

Он подчеркнул, что Польша должна использовать свою позицию в Восточной Европе и продолжать поддержку Украины, поскольку ее поражение будет означать «ухудшение» ситуации. По словам Туска, будущее Польши будет выглядеть «очень хорошо», если Киев не проиграет.

«Поэтому мы должны сосредоточиться на помощи Украине, потому что, если она проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему. Хотя и здесь я умеренный оптимист. Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть», – сказал Туск.

До этого Дональд Туск заявил, что Запад в территориальном вопросе не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «политика умиротворения» никогда не вела к прочному и справедливому миру.

Ранее Зеленский объяснил, почему Запад не отправляет войска на Украину.

