Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Россия якобы пытается представить «частичные» успехи в ходе конфликта на Украине как «эпохальные». Его слова приводит La Repubblica.

«Уже три года они говорят о российском наступлении, потому что сообщают о частичных успехах, как об эпохальных», — сказал Таяни.

По его оценке, Россия пытается «получить максимум перед возможной встречей» с президентом США Дональдом Трампом. Москва поднимает ставки, чтобы добиться серьезных результатов до наступления зимы, предположил он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Он также выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы».

Ранее премьер Польши не нашел «объективных причин» для поражения Украины.