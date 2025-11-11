На Украине лишили полномочий набсовет «Энергоатома» после обысков

Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета национальной энергетической компании «Энергоатом», в которой были проведены обыски. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

По ее словам, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства теперь в недельный срок должно подать на утверждение кабмина новый состав совета, проконсультировавшись с международными партнерами.

«Поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит «Энергоатома», в том числе по закупкам. Ожидаем результатов аудита в кратчайшие сроки. Материалы передадим правоохранительным и антикоррупционным органам», — добавила политик.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

Также, по словам Железняка, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики украинского президента Владимира Зеленского называют его «кошельком».

Ранее на Украине задержали топ-менеджера «Энергоатома» по делу о взятке.