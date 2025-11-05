На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине задержали топ-менеджера «Энергоатома» по делу о взятке

На Украине замдиректора филиала «Энергоатома» попался на взятке в $40 тысяч
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

На Украине задержали заместителя генерального директора филиала «Атомэнергомаш» национальной компании «Энергоатом» по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) страны.

Имя фигуранта не раскрывается. По данным САП, чиновник требовал неправомерное вознаграждение от представителя частной подрядной фирмы за своевременную оплату выполненных работ и отсутствие препятствий при выполнении договорных обязательств.

Размер запрашиваемой суммы составлял от 10 до 15% от стоимости оплаченных работ, что в общей сложности должно было превысить 6,6 млн гривен (около $157 тыс.). Следствие установило, что в период с июня по ноябрь 2025 года он получил часть средств — 40,2 тыс. долларов.

В «Энергоатоме» подтвердили, что в одном из филиалов компании прошли следственные действия. Сейчас подозреваемый задержан, а следствие продолжается.

До этого на Украине задержали подполковника министерства обороны республики по подозрению в переправке военнообязанных мужчин за границу. За подобные услуги он просил €7,5 тыс.

Ранее на Украине при получении взятки задержали силовика, помогавшего уклонистам.

Новости Украины
