«Был напряженный разговор»: стало известно, почему Трамп отменил встречу с Путиным

Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями об урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, Трамп «не был впечатлен» позицией России. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио также заявил главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную в Будапеште встречу с российским коллегой Владимиром Путиным после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями по Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Меморандум был отправлен американской стороне спустя несколько дней после разговора двух лидеров, который состоялся 16 октября. В документе российский МИД изложил требования по урегулированию украинского конфликта. Они включали территориальные уступки со стороны Киева, резкое сокращение численности ВСУ и гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Ранее об этом также сообщало агентство Reuters, однако в МИД РФ информацию об отправке меморандума не подтвердили.

Глава Белого дома, по данным FT, «не был впечатлен» позицией Москвы.

Кроме того, как добавила газета, сомнения по поводу продуктивности переговоров с российской стороной об урегулировании возникли у Вашингтона еще в сентябре, после встречи на полях Генассамблеи ООН госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Сергей Лаврова. На это повлияли «бескомпромиссные» заявления последнего относительно конфликта на Украине.

«США отменили запланированный саммит президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште после того, как за меморандумом России, в котором содержались жесткие требования по Украине, быстро последовал напряженный телефонный разговор между высокопоставленными дипломатами двух стран», — говорится в материале.

Речь также идет о Рубио и Лаврове. После разговора, как отметило издание, госсекретарь США сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам .

В то же время Трамп сохраняет готовность вести переговоры с Российской Федерацией, пишет Financial Times:

«Трамп по-прежнему готов встретиться с русскими, когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс».

Отношение к Украине поменялось

Fox News при этом сообщил, что президент США смягчил свою позицию по Украине — от жестких высказываний Трамп перешел к «невмешательству». Похоже, что теперь республиканец гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать стороны к прекращению конфликта, отметил телеканал.

«Разворот начался тихо две недели назад, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Многие ожидали, что Трамп одобрит поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk, но этого не произошло», — говорится в публикации.

Кроме этого, 30 октября Пентагон объявил об отзыве в США ротационной американской бригады, дислоцированной в Румынии, а также подразделений в Венгрии и Болгарии. По словам Трампа, передислокация была «незначительной». Однако этот шаг вызвал беспокойство европейских политиков: один из них заявил Fox News, что это стало «приглашением для России усилить свои атаки на Украину» и давление в регионе.

Также президент США оставался мягким во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее Трамп требовал от Индии прекратить закупки российской нефти, но не выдвинул таких же условий Китаю. Впоследствии глава Белого дома сообщил журналистам, что вообще не обсуждал с китайским лидером этот вопрос.

Урегулирование украинского конфликта при этом обсуждалось на встрече в Пекине, однако американский лидер не оказывал давления и в этом вопросе, добавил Fox News.