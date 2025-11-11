На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу прибыл в столицу Омана Маскат

Шойгу прибыл в Оман на встречу с высшим руководством султаната по безопасности
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Омана Маскат, где проведет переговоры с высшим руководством султаната по проблемам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

В сообщении отмечается, что на повестку дня планируется вынести в первую очередь вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита султана Омана Хейсама аль-Саида в Россию в апреле текущего года. Отмечается также, что стороны намерены подробно обсудить перспективы укрепления сотрудничества в сфере безопасности, развитие стратегических проектов с участием России, а также пути расширения координации по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Под руководством Шойгу и его оманского коллеги Идриса Аль Кинди состоится заседание российско-оманского стратегического диалога, в котором примут участие представители межведомственных делегаций обеих стран.

Делегацию России возглавляет Шойгу. В ее состав входят представители руководства МВД , МИД, Минюста, Минпромторга, СВР, ФСВТС, Росфинмониторинга, Росгвардии, «Рособоронэкспорта», «Роскосмоса», «Росатома» и других ведомств.

В рамках визита Шойгу проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Саидом, министром иностранных дел Бадром Аль Бусаиди и генеральным секретарём Совета национальной безопасности Идрисом Аль Кинди.

До этого секретарь Совбеза России провел в Каире переговоры с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. В ходе встречи глава государства попросил секретаря Совбеза передать от него приветствия президенту РФ Владимиру Путину. Вместе с тем ас-Сиси выразил признательность Египта за тесные отношения с Российской Федерацией.

Ранее Шойгу назвал непонятными шаги США по возобновлению ядерных испытаний.

