Россия планирует провести первый международный форум по безопасности

Шойгу: Россия планирует провести международный форум по безопасности в 2026 году

Россия планирует в 2026 году провести первый международный форум по безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках встречи с советником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «это будет масштабное мероприятие».

Шойгу добавил, российская сторона удовлетворена тесным взаимодействием с Египтом по линии советов безопасности.

Секретарь СБ России отметил, что в существующих условиях важно развивать сотрудничество в сфере безопасности не только в двустороннем, но и в многостороннем формате.

До этого сообщалось, что Шойгу провел в Каире переговоры с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси.

В ходе встречи глава государства попросил секретаря Совбеза передать от него приветствия президенту РФ Владимиру Путину. Вместе с тем ас-Сиси выразил признательность Египта за тесные отношения с Российской Федерацией.

Ранее Путин заявил, что Египет является ключевым партнером России в Африке.