В США заявили, что послали «неверный сигнал» Путину

Решение администрации президента США Дональда Трампа вывести часть военных сил из Румынии стало «неверным сигналом» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявили сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс, передает газета The Wall Street Journal.

«Это решение «посылает неверный сигнал» г-ну Путину, заявили в своем заявлении сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс», — говорится в сообщении издания.

По мнению двух американских законодателей, сообщает WSJ, Румыния является надежным союзником, который с 2016 года размещает на своей территории американскую систему ПРО. Упомянутые законодатели хотят получить гарантии того, что администрация намерена сохранить в Польше две бронетанковые бригады, отмечается в материале.

Соединенные Штаты планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии уже в декабре этого года в рамках стратегии «умеренного» вывода военного контингента. Ранее стало известно, что Вашингтон сокращает численность войск в Румынии. Чем обусловлено решение администрации Дональда Трампа о выводе войск из европейских стран и связано ли это с позицией США по Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа заподозрили в изменении политики по Украине.