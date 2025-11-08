Орбан заявил, что совместный саммит России и США не снят с повестки

Орбан: саммит России и США в Будапеште остается на повестке дня, точной даты нет

Двусторонний саммит России и США в Будапеште не снят с повестки дня — он состоится, когда будут выполнены соответствующие условия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Когда сложатся условия — а точной даты пока никто не знает, — эта встреча [делегаций России и США] состоится в Будапеште», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

22 октября президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, о которой было объявлено ранее. Американский президент выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Глава Белого дома также заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо» и потребовал от России согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

После этого США объявили о введении новых антироссийских санкций. Они стали первыми во второй период президентства Трампа.

Ранее Трамп объяснил отказ встречаться с Путиным в Венгрии.