Трамп оценил возможность проведения российско-американского саммита в Будапеште

Возможность проведения в Будапеште российско-американского саммита продолжает обсуждаться. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, пишет ТАСС.

«Мы говорим [об этом]. Мы расскажем об этом — встречах с [президентом России Владимиром] Путиным — позже. Мы говорили об этом с Виктором [Орбаном], он понимает Путина, очень хорошо его знает... Виктор считает, что мы добьемся завершения этой войны в не столь отдаленном будущем», — сказал Трамп.

6 ноября Орбан заявил, что для организации встречи Путина и Трампа в Будапеште необходимо решить один-два вопроса. По его словам, саммит может состояться в течение нескольких дней после того, как эти вопросы будут урегулированы.

23 октября Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

Ранее в Кремле высказались о возможности проведения саммита в Венгрии.