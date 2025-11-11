Грузию не позвали на форум по расширению Евросоюза

Грузия не получила приглашение на форум по расширению Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы с сожалением констатируем дальнейшее удаление Грузии с европейского демократического пути <...>. Да, мы можем подтвердить, что Грузия не была приглашена на наш форум по этим причинам», — сказал Мерсье.
Конференция, о которой идет речь, пройдет в Брюсселе 18 ноября.
В отчете, представленном 4 ноября, ЕК охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Евросоюз в связи с отступлением от демократии. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕК планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции в Европейский союз.
МИД Грузии обвинил Еврокомиссию в политических спекуляциях против республики.
Ранее в Грузии назвали Украину препятствием на пути в ЕС.