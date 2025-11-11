Грузию не позвали на форум по расширению Евросоюза

Еврокомиссия не стала приглашать Грузию на форум по расширению ЕС

Грузия не получила приглашение на форум по расширению Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с сожалением констатируем дальнейшее удаление Грузии с европейского демократического пути <...>. Да, мы можем подтвердить, что Грузия не была приглашена на наш форум по этим причинам», — сказал Мерсье.

Конференция, о которой идет речь, пройдет в Брюсселе 18 ноября.

В отчете, представленном 4 ноября, ЕК охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Евросоюз в связи с отступлением от демократии. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕК планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции в Европейский союз.

МИД Грузии обвинил Еврокомиссию в политических спекуляциях против республики.

