В Грузии назвали Украину препятствием на пути в ЕС

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина создает препятствия на пути вступления республики в Евросоюз. Ее слова передает портал «Грузия Online».

«Мы воочию видели, какие кампании проводились в 2022-2023 годах – до того, как мы получили статус кандидата, и здесь не раз проявлялась вовлеченность Украины в этом направлении, что они в разных формах выступали против евроинтеграции Грузии. Это происходило, это не было скрыто, всем нам известно», — заявила Бочоришвили.

Она также раскритиковала негативную оценку Еврокомиссии в отчете о расширении. По ее словам, сделанные выводы искажают реальные факты. Также глава МИД Грузии объяснила нежелание Тбилиси вводить санкции против Москвы «дополнительными вызовами безопасности». Министр подчеркнула, что «никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией».

В отчете, представленном 4 ноября, Еврокомиссия охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз в связи с отступлением от демократии. 4 ноября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕК планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции в Европейский союз.

Ранее в Евросоюзе заявили, что послали Грузии «отрезвляющий сигнал» одним решением.