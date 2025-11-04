На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Грузии обвинил Еврокомиссию в политических спекуляциях против республики

МИД Грузии: ЕК выносит необоснованно негативные оценки в адрес республики
close
Zurab Tsertsvadze/AP

Доклад Еврокомиссии об усилиях стран — кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС) содержит необоснованно негативные оценки деятельности Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте грузинского МИД.

«Вызывает обеспокоенность то, что доклад о расширении используется для выражения необоснованных негативных оценок Грузии и распространения дальнейших политических спекуляций. Вызывает сожаление, что доклад Комиссии предвзят», — заявляют представители министерства.

Они отметили, что ни один орган ЕС не прокомментировал случаи политического насилия во время октябрьских муниципальных выборов в Грузии. Кроме того, европейские политики отказываются от диалога с Тбилиси и уклоняются от встреч, предусмотренных соглашением об ассоциации, которое подписали представители Грузии и ЕС.

МИД осудил попытки Брюсселя использовать тему вступления Грузии в Евросоюз в качестве инструмента для политического давления.

4 ноября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕК планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции в Европейский союз.

Ранее в Грузии назвали флаг ЕС «символом террора».

