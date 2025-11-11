В Литве усомнились, что США «оторвут» Лукашенко от Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Соединенные Штаты пытаются отдалить Белоруссию от России путем интенсификации диалога с Минском, однако вряд ли эта цель осуществима. Его слова приводит LRT.

«Я абсолютно убежден, что это невозможно, потому что связи зависимости настолько тесны и многочисленны, что даже если бы [президент Белоруссии Александр] Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от [российского лидера Владимира] Путина. Его страна полностью зависит от России финансово и экономически. Однако попробовать стоит», — сказал Науседа.

До этого Александр Лукашенко анонсировал переговоры Белоруссии с делегацией США.

Лукашенко также заявлял, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Он подчеркнул, что подход американского президента Дональда Трампа «все на все» Минск может обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна.

Ранее представитель Трампа назвал условие для нормализации отношений США и Белоруссии.