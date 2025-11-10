Лукашенко анонсировал переговоры с делегацией США

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко: в ближайшее время состоятся переговоры с делегацией США
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ближайшее время состоятся переговоры Белоруссии с делегацией США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Минске, пишет БелТА.

«Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки», — высказался белорусский лидер.

В том числе президент намерен обсудить с представителями США вопрос о закрытии Литвой границы с Белоруссией в конце октября. По его словам, на данный момент белорусская сторона почти ничего не возит через эту границу в связи с санкциями. За исключением товаров, которые «очень-очень нужны литовцам и полякам».

Лукашенко также отметил, что Минск готов к открытию границы с Литвой, поскольку со своей стороны не закрывал ее. По словам главы государства, она может возобновить работу в течение нескольких часов.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Он подчеркнул, что подход американского президента Дональда Трампа «все на все» Минск может обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна.

Ранее Лукашенко заявил, что в ЕС готовят общество к мысли о войне.

