В Кремле оценили переговоры президентов Сирии и США в Вашингтоне

Песков: РФ надеется, что двусторонний трек между ней и Сирией продолжит развитие

Россия надеется, что двусторонний трек между ней и Сирией продолжит самостоятельное развитие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров Сирии и США в Вашингтоне.

Представитель Кремля усомнился в том, что американо-сирийский отношения негативно скажутся на отношениях между Москвой и Дамаском.

«Мы выстраиваем новые отношения с руководством Сирии, были переговоры президента [Ахмеда аш-Шараа] с [президентом России Владимиром] Путиным. Надеемся, что наш двусторонний трек получит свое развитие самостоятельно», — заявил Песков журналистам на брифинге.

10 ноября президента США Дональд Трамп провел переговоры в Белом доме с Ахмедом аш-Шараа. Встреча лидеров двух государств прошла в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по ее итогам не состоялось.

Аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что Вашингтоне больше не рассматривает Исламскую республику как угрозу безопасности.

В свою очередь министерство финансов США объявило, что Вашингтон сохраняет санкции против предшественника аш-Шараа Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений.

Ранее президент Сирии сообщил, что Трамп подарил ему кепку MAGA за $55.