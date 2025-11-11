На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили переговоры президентов Сирии и США в Вашингтоне

Песков: РФ надеется, что двусторонний трек между ней и Сирией продолжит развитие
true
true
true
close
Saudi Press Agency/Reuters

Россия надеется, что двусторонний трек между ней и Сирией продолжит самостоятельное развитие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров Сирии и США в Вашингтоне.

Представитель Кремля усомнился в том, что американо-сирийский отношения негативно скажутся на отношениях между Москвой и Дамаском.

«Мы выстраиваем новые отношения с руководством Сирии, были переговоры президента [Ахмеда аш-Шараа] с [президентом России Владимиром] Путиным. Надеемся, что наш двусторонний трек получит свое развитие самостоятельно», — заявил Песков журналистам на брифинге.

10 ноября президента США Дональд Трамп провел переговоры в Белом доме с Ахмедом аш-Шараа. Встреча лидеров двух государств прошла в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по ее итогам не состоялось.

Аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что Вашингтоне больше не рассматривает Исламскую республику как угрозу безопасности.

В свою очередь министерство финансов США объявило, что Вашингтон сохраняет санкции против предшественника аш-Шараа Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений.

Ранее президент Сирии сообщил, что Трамп подарил ему кепку MAGA за $55.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами