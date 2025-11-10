На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США сохранили санкции против Асада

Минфин США сохранил санкции против бывшего сирийского президента
РИА Новости

США сохраняют санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений. Об этом сообщил в понедельник американский минфин.

«Санкции остаются в силе в отношении Башара Асада и его соратников, лиц, связанных с прошлой деятельностью Сирии по распространению оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении.

Отмечаются, что санкции также сохраняются в отношении лиц, связанных с террористическими организациями ИГИЛ (организация запрещена в России) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

10 ноября президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Встреча лидеров двух государств проходит в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по ее итогам не ожидается.

Трамп впервые встретился с аш-Шараа в мае прошлого года в Эр-Рияде на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Перед переговорами он похвалил сирийского президента, назвав его «молодым, привлекательным, крепким парнем с сильным прошлым».

Ранее временный президент Сирии в ходе визита в США сыграл в баскетбол.

