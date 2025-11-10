США сохранили санкции против Асада

США сохраняют санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений. Об этом сообщил в понедельник американский минфин.

«Санкции остаются в силе в отношении Башара Асада и его соратников, лиц, связанных с прошлой деятельностью Сирии по распространению оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении.

Отмечаются, что санкции также сохраняются в отношении лиц, связанных с террористическими организациями ИГИЛ (организация запрещена в России) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

10 ноября президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Встреча лидеров двух государств проходит в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по ее итогам не ожидается.

Трамп впервые встретился с аш-Шараа в мае прошлого года в Эр-Рияде на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Перед переговорами он похвалил сирийского президента, назвав его «молодым, привлекательным, крепким парнем с сильным прошлым».

Ранее временный президент Сирии в ходе визита в США сыграл в баскетбол.