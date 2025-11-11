Аш-Шараа заявил о союзничестве Сирии и США

Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Он подчеркнул, что США больше не рассматривают Сирию как угрозу безопасности. Теперь Дамаск является для Вашингтона геополитическим союзником. Аш-Шараа уточнил, что в Сирии могут реализоваться крупные инвестиционные проекты, в частности, по добыче природного газа.

11 ноября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с аш-Шараа.

За день до этого министерство финансов США объявило, что Вашингтон сохраняет санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений.

Ранее временный президент Сирии в ходе визита в США сыграл в баскетбол.