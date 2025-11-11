На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Сирии рассказал о подарке Трампа во время встречи в Белом доме

Президент Сирии аш-Шараа рассказал, что Трамп подарил ему кепку MAGA за $55
Ammar Awad/Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассказал, что президент США Дональд Трамп подарил ему кепку с известным политическим лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», MAGA) стоимостью в $55. Об этом сообщает портал Ynet.

10 ноября Трамп провел переговоры в Белом доме с аш-Шараа. Встреча лидеров двух государств прошла в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по ее итогам не состоялось.

Сирийский лидер рассказал журналистам, что намерен забрать подарок Трампа с собой в Сирию.

По итогом американо-сирийский переговоров аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что Вашингтоне больше не рассматривает Исламскую республику как угрозу безопасности.

В свою очередь министерство финансов США объявило, что Вашингтон сохраняет санкции против предшественника аш-Шараа Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений.

Ранее Трамп объявил о достижении соглашения с президентом Сирии.

