Путин назначил нового посла России в Бурунди

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Черненко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бурунди. Указ об этом появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Черненко Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Бурунди», — сказано в документе.

Черненко сменил на должности дипломата Валерия Михайлова. Указ об этом также уже опубликован.

Сергей Черненко родился в 1967 году. На дипломатической службе с 1994 года. С 2018-2024 годы он был генконсулом России в Шэньяне.

В конце октября Путин назначил Сергея Жесткого послом РФ в Лаосе. Жесткий имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. До этого мужчина занимал должность заместителя директора Третьего департамента Азии МИД России.

В начале того же месяца глава государства также назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. В 2020–2021 годах российский посол занимал должность начальника отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С декабря 2021 года назначен советником-посланником и Временным поверенным в делах Российской Федерации в Йеменской Республике. На дипломатической службе Кудров состоит с 2005 года.

Ранее Путин назначил посла РФ в Сьерра-Леоне.