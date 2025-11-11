В Соединенных Штатах, Китае и Евразии признают ту роль, которую Россия и президент РФ Владимир Путин играют в контексте решения глобальных проблем. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

До этого Токаев на обеде лидеров стран Центральной Азии подтвердил готовность республики стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом казахстанский лидер усомнился, что президент России Владимир Путин смягчит территориальные требования Москвы, так как властям РФ нужно «считаться с общественным мнением».

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает готовность Казахстана содействовать урегулированию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом.