Токаев подтвердил готовность Казахстана принять переговоры Москвы и Киева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на обеде лидеров стран Центральной Азии подтвердил готовность республики стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета New York Times.

«Токаев заявил, что считает прекращение огня на Украине «возможным» и что Казахстан готов принять у себя украинско-российские переговоры», — говорится в материале.

При этом казахстанский лидер усомнился, что президент России Владимир Путин смягчит территориальные требования Москвы, так как властям РФ нужно «считаться с общественным мнением».

Кроме того, Токаев заметил, что глава российского государства уже сделал «большой шаг вперед», когда предложил прекратить огонь в обмен на вывод украинских войск с территории Донбасса.

В сентябре президент Казахстана также говорил, что Астана готова предоставить площадку для переговоров России и Украины, но подчеркивал, что республика не видит себя посредником в этом диалоге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Токаев заявил, что Трамп был послан Америке свыше.