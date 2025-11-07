На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Токаев подтвердил готовность Казахстана принять переговоры Москвы и Киева

Токаев: Казахстан готов принять у себя российско-украинские переговоры
true
true
true
close
Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на обеде лидеров стран Центральной Азии подтвердил готовность республики стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета New York Times.

«Токаев заявил, что считает прекращение огня на Украине «возможным» и что Казахстан готов принять у себя украинско-российские переговоры», — говорится в материале.

При этом казахстанский лидер усомнился, что президент России Владимир Путин смягчит территориальные требования Москвы, так как властям РФ нужно «считаться с общественным мнением».

Кроме того, Токаев заметил, что глава российского государства уже сделал «большой шаг вперед», когда предложил прекратить огонь в обмен на вывод украинских войск с территории Донбасса.

В сентябре президент Казахстана также говорил, что Астана готова предоставить площадку для переговоров России и Украины, но подчеркивал, что республика не видит себя посредником в этом диалоге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Токаев заявил, что Трамп был послан Америке свыше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами