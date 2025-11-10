На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили предложение Казахстана принять переговоры по Украине

Песков: Россия ценит готовность Астаны содействовать мирному процессу
Россия высоко оценивает готовность Казахстана содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Он напомнил, что Казахстан является особым партнером России и важным государством для страны. По словам Пескова, в настоящее время завершается подготовка к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москве известно о заявленной готовности Астаны стать площадкой для переговоров, и эта инициатива вызывает признательность. Он добавил, что в ходе предстоящей встречи президенты традиционно обсудят текущую ситуацию на фронтах и вопросы мирного урегулирования.

«Нам об этом известно и мы ценим такую готовность, которую наши казахские друзья декларировали. Каждый раз президенты использовали двусторонние контакты на высшем уровне, чтобы президент России мог проинформировать о ситуации на фронтах и процессе мирного урегулирования», — сказал Песков.

До этого Токаев на обеде лидеров стран Центральной Азии подтвердил готовность республики стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом казахстанский лидер усомнился, что президент России Владимир Путин смягчит территориальные требования Москвы, так как властям РФ нужно «считаться с общественным мнением».

Также Токаев заявил, что в ходе визита в Москву 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Ранее пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом.

