Небензя объяснил, почему Вашингтон не понимает сути кризиса на Украине

Небензя заявил, что США недооценивают глубину украинского конфликта
true
true
true
close
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на стремление добиться завершения украинского конфликта, не осознает его истинных причин. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, американская сторона недооценивает глубину и сложность происходящего.

15 августа президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили на встрече в Аляске пути урегулирования украинского кризиса. Оба лидера назвали переговоры конструктивными. По итогам саммита Путин выразил уверенность, что достижение мирного решения возможно, подчеркнув при этом, что Москва нацелена на долгосрочное урегулирование. Российский лидер также напомнил, что устранение первопричин конфликта является ключевым условием его завершения.

В октябре Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор, который длился более двух часов. После беседы помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны намерены начать подготовку к новой встрече, предположительно в Будапеште.

Позднее американский лидер заявил об отмене саммита, однако российская сторона уточнила, что речь идет лишь о переносе. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что оба президента пришли к выводу: проводить встречу в Венгрии пока преждевременно.

Ранее глава правительства Венгрии назвал единственный способ достижения мира на Украине.

