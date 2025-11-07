В Кремле высказались о возможности проведения саммита в Венгрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что любые прогнозы относительно саммита в Венгрии являются «несостоятельными».

«Будапештский саммит будет востребован на определенном этапе, но ему должна предшествовать скрупулезная работа», — сказал он.

7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что саммит Россия — США в Будапеште обязательно состоится.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

Ранее глава правительства Венгрии назвал единственный способ достижения мира на Украине.